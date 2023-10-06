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07:42, 6 октября 2023Интернет и СМИ

Украине предрекли зиму хуже предыдущей

«Политика»: грядущая зима на Украине будет хуже предыдущей из-за энергоснабжения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Грядущая зима окажется для Украины хуже предыдущей из-за проблем с энергоснабжением, предрек обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович.

Как пишет автор, власти Украины «не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой». Новакович отметил, что союзники помогают Киеву финансами и рабочей силой, благодаря чему инженеры работают над своевременным восстановлением всего необходимого до наступления холодов, однако «процесс идет туго».

Новакович добавил, что подготовка к зиме ведется параллельно с регулярным обслуживанием систем, многие части из которых уже устарели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города, названия которых он не назвал. Политик добавил, что Киев надеется воспользоваться слабостями России.

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    Марина Совина
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