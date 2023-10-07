Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 7 октября 2023Мир

Госдеп США собрался признать события в Нигере госпереворотом

CNN: Госдеп США собирается признать события в Нигере госпереворотом

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Госдепартамент США собирается на следующей неделе официально признать взятие власти военными в Нигере государственным переворотом. Об этом сообщил CNN со ссылкой на чиновников.

Как уточнили журналисты, Вашингтон хочет прекратить некоторые формы помощи Нигеру. При этом американское посольство сможет продолжить работу. Телеканал добавил, что американские военные смогут остаться в стране несмотря на решение дипломатичсекого ведомства.

Ранее сообщалось, что мятежники, пришедшие к власти в Нигере, в случае иностранного нападения разместят на территории страны военных из Мали и Буркина-Фасо и разрешат им действовать. Согласно заявлению, озвученному представителем МИД Нигера, говорится, что главы министерств иностранных дел «приветствовали» подписание соответствующего указа.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Посол объяснил местью высылку США двух российских дипломатов

    В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

    Госдеп США собрался признать события в Нигере госпереворотом

    На саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал

    Маккарти опроверг слухи о планируемой отставке

    Париж начнет вывод своих войск из Нигера 9 октября

    Историк рассказал об ограблении Ленина по пути в больницу

    КНДР запустит разведывательный спутник

    Захарова назвала русофобию критерием вступления в Евросоюз

    Россиян ждет «арктическое вторжение». Как пережить экстремальный перепад температуры и рекордное падение давления?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости