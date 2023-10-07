Госдеп США собрался признать события в Нигере госпереворотом

CNN: Госдеп США собирается признать события в Нигере госпереворотом

Госдепартамент США собирается на следующей неделе официально признать взятие власти военными в Нигере государственным переворотом. Об этом сообщил CNN со ссылкой на чиновников.

Как уточнили журналисты, Вашингтон хочет прекратить некоторые формы помощи Нигеру. При этом американское посольство сможет продолжить работу. Телеканал добавил, что американские военные смогут остаться в стране несмотря на решение дипломатичсекого ведомства.

Ранее сообщалось, что мятежники, пришедшие к власти в Нигере, в случае иностранного нападения разместят на территории страны военных из Мали и Буркина-Фасо и разрешат им действовать. Согласно заявлению, озвученному представителем МИД Нигера, говорится, что главы министерств иностранных дел «приветствовали» подписание соответствующего указа.