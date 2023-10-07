Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:21, 7 октября 2023Мир

В МИД прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта

Замглавы МИД Богданов: обострение конфликта Израиля и Палестины — неожиданность

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов назвал обострение конфликта Израиля и Палестины неожиданностью. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, это такое неожиданное обострение. Если бы ожидали, не допустили бы этого», — сказал он и добавил, что российская сторона контактирует с Израилем, Палестиной и арабскими странами. По его словам, будут выясняться все обстоятельства.

Богданов отметил, что Москва призывает к сдержанности. Необходимо понять последствия происходящего.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что исламистское движение ХАМАС совершило серьезную ошибку и начало войну. Как он утверждает, солдаты ЦАХАЛа сражаются во всех местах проникновения. Галант подчеркнул, что Израиль выиграет эту войну.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Израиля заявил о начатой ХАМАС войне

    Израиль объявил о начале операции «Железные мечи»

    Боец раскрыл секрет тренировки Рокки

    Названы главные симптомы нового штамма COVID-19 «Эрис»

    Белгородский губернатор прокомментировал уничтожение трех ракет ВСУ над регионом

    Над российским регионом сбили три украинских ракеты «Точка-У»

    В МИД прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта

    В Подмосковье мужчина прыгнул с третьего этажа за украшением девушки и пострадал

    Появились первые данные о пострадавших из-за ракетного обстрела Израиля

    Глава Минфина ответил на вопрос о понижении курса доллара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости