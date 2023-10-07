В МИД прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта

Замглавы МИД Богданов: обострение конфликта Израиля и Палестины — неожиданность

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов назвал обострение конфликта Израиля и Палестины неожиданностью. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, это такое неожиданное обострение. Если бы ожидали, не допустили бы этого», — сказал он и добавил, что российская сторона контактирует с Израилем, Палестиной и арабскими странами. По его словам, будут выясняться все обстоятельства.

Богданов отметил, что Москва призывает к сдержанности. Необходимо понять последствия происходящего.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что исламистское движение ХАМАС совершило серьезную ошибку и начало войну. Как он утверждает, солдаты ЦАХАЛа сражаются во всех местах проникновения. Галант подчеркнул, что Израиль выиграет эту войну.