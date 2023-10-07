Палестина заявила о праве защищаться от атак Израиля

Президент Палестины Аббас заявил о праве защищаться от атак Израиля

Палестинцы имеют право защищаться от атак Израиля и террора поселенцев. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, сообщает агентство WAFA.

Аббас в ходе чрезвычайного совещания приказ обеспечить защиту палестинского народа. Он также поручил сделать все необходимое для «укрепления стойкости и непоколебимости палестинского народа» в противостоянии преступлениям Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты и провести мобилизацию резервистов.

В ходе обращения Нетаньяху также заявил, что страна находится в состоянии войны. Он заверил, что ХАМАС «заплатит цену» за сегодняшнее нападение.