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11:26, 7 октября 2023Мир

США осудили ракетные обстрелы ХАМАС

Халлетт: США осуждают ракетные обстрелы ХАМАС и поддерживают Израиль

Фото: Itai Ron / Reuters

Вашингтон осуждает ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и поддерживают право Израиля на оборону, заявила временный поверенный в делах США в стране Стефани Халлетт в X (бывший Twitter).

«Решительно осуждаю террористические атаки из сектора Газа против Израиля. Насилие против невинных людей должно быть немедленно прекращено. Мы полностью солидарны с Израилем», — написала она.

Халлетт подчеркнула, что Израиль имеет полное право защищать себя от террора.

7 октября в ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она получила название «Железные мечи». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав войну.

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