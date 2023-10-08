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17:55, 8 октября 2023Мир

В США опровергли использование своих средств для атаки на Израиль

Госсекретарь США Блинкен: ни один доллар не был использован для атаки на Израиль
Начало событий в новости Блинкен обратился к «Хезболле»

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Деньги США не использовались для атаки на Израиль, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Он опроверг заявления представителей Республиканской партии об участии американских средств в подготовке нападения ХАМАС. По его словам, ни один доллар не был потрачен.

Блинкен указал на использование Ираном собственных средств от продажи нефти, которые находились на счетах в Южной Корее.

Ранее 8 октября госсекретарь США обратился к ливанской группировке «Хезболла» и предостерег ее последователей от участия в войне против Израиля. «Президент [США Джо] Байден был предельно ясен в донесении до каждого где бы то ни было, кто мог бы захотеть воспользоваться ситуацией, — не делайте этого. Будь то север с "Хезболла" и Ливаном, Западный берег или где-то еще», — высказался Блинкен.

Американский госсекретарь пояснил, что Вашингтон предельно ясно послал сигнал о недопустимости открытия нового фронта в конфликте на Ближнем Востоке.

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    Любовь Ширижик
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