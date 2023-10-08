Блинкен обратился к «Хезболле»

Госсекретарь США Блинкен предостерег «Хезболлу» от участия в войне в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к ливанской группировке «Хезболла» и предостерег ее последователей от участия в войне против Израиля. Американского политика цитирует РИА Новости.

«Президент [США Джо] Байден был предельно ясен в донесении до каждого где бы то ни было, кто мог бы захотеть воспользоваться ситуацией, — не делайте этого. Будь то север с "Хезболла" и Ливаном, Западный берег или где-то еще», — высказался Блинкен.

Американский госсекретарь пояснил, что Вашингтон предельно ясно послал сигнал о недопустимости открытия нового фронта в конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее спонсируемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ответ на это израильская армия начала наносить удары по району в Ливане. Позже Израиль обстрелял Ливан из танков и артиллерии, в результате чего ранены мирные жители арабской страны.

