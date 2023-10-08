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21:19, 8 октября 2023Мир

Байден заявил об отправке Израилю первой партии военной помощи

Байден сообщил Нетаньяху, что Вашингтон отправил Израилю партию военной помощи
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американская военная помощь уже отправлена в еврейское государство. Об этом сказано в пресс-релизе Белого дома.

Политики провели второй телефонный разговор за два дня на фоне атаки ХАМАС на юг Израиля.

«Президент… передал, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже на пути в Израиль, в предстоящие дни последуют новые поставки», — сказано в релизе.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю. Отмечалось, что Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы о ситуации и намерены остаться в тесном контакте с израильскими партнерами.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

В июле Палестина решила прекратить все контакты с Израилем. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан — там, по утверждению Иерусалима, наносятся удары по местным террористическим ячейкам.

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    Марина Совина
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