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10:20, 8 октября 2023Путешествия

Россиянам рассказали о возможностях сэкономить во время путешествия в Египет

Тревел-фотограф Андреев призвал менять доллары на фунты в Египте ради экономии

Фото: Hanaa Habib / Reuters

Туристам не рекомендуется расплачиваться в Египте долларами, лучше сразу их менять на местную валюту — египетские фунты. Об этом РИА Новости рассказал тревел-фотограф Александр Андреев, проживший несколько месяцев в Шарм-эш-Шейхе.

Дело в том, что местные завышают цены в несколько раз, когда узнают, что путешественник хочет оплатить покупку иностранной валютой, объяснил эксперт. При этом туристу лучше заранее рассчитать, сколько он потратит во время отдыха, так как обратная конвертация в доллары невозможна.

Еще один шанс сэкономить во время путешествия — торговаться. PR-директор компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская рассказала, что иногда удается скинуть цену в два раза. Андреев призвал торговаться жестко и четко. Однажды благодаря этому он купил пиво не за 60, а за 35 фунтов.

Ранее стало известно, что популярные достопримечательности Египта перестали принимать наличную оплату за вход у туристов. При этом российские карты там не работают.

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    Варвара Митина
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