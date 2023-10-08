В США объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Офицер Уилкерсон: Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО

Украина не сможет вступить ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Уилкерсона, ВСУ «бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону». Помимо этого, полковник поделился личным опытом общения с киевскими политиками в период работы в Госдепартаменте США. Он назвал страну «самой коррумпированной на поверхности Земли».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует согласовать для Украины крупнейший за всю историю пакет помощи, которого хватит до следующих выборов в стране.