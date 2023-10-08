Россияне захотели эвакуироваться из Палестины

Посольство РФ в Палестине: россияне начали обращаться с запросами об эвакуации

Россияне захотели эвакуироваться из сектора Газа на фоне эскалации палестинско-израильского конфликта. О поступлении таких запросов рассказали в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации, передают «Известия».

«Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки», — сообщила пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова. Однако конкретных решений по эвакуации пока принять невозможно, так как на территории ведутся боевые действия, пояснили в посольстве.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. С территории сектора Газа были выпущены тысячи ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла движения ХАМАС перешли в наступление.

В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3000 ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.