ХАМАС призвал жителей Западного берега противостоять Израилю

ХАМАС призвал население Западного берега противостоять израильской армии

ХАМАС призвал население Западного берега противостоять Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте палестинского движения.

«Призываем наш народ на Западном берегу мобилизоваться и вступить в бой с оккупантами и террористами-поселенцами», — сообщила пресс-служба.

В ХАМАС также призвали противостоять Израилю во всех местах и перекрывать поселенцам объездные дороги.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».