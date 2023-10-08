ХАМАС призвал жителей Западного берега противостоять Израилю
ХАМАС призвал население Западного берега противостоять израильской армии
ХАМАС призвал население Западного берега противостоять Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте палестинского движения.
«Призываем наш народ на Западном берегу мобилизоваться и вступить в бой с оккупантами и террористами-поселенцами», — сообщила пресс-служба.
В ХАМАС также призвали противостоять Израилю во всех местах и перекрывать поселенцам объездные дороги.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».