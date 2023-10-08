Италия заявила об ограниченности своих ресурсов для помощи Украине

Министр Крозетто: Италия продолжит помогать Украине, но ресурсы ограниченны

Италия продолжает помогать Украине и поддерживать ее в политическом плане, однако технические и финансовые ресурсы страны ограниченны. Об этом газете Corriere della Sera заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто.

Министр отметил, что сейчас наблюдается то, как две страны не могут разрешить конфликт на местах, поэтому Италия продолжает помогать той стороне, которую считает правой. Однако каждый день чиновники думают о том, как посадить представителей Москвы и Киева за стол переговоров.

Крозетто предположил, что восьмой пакет военной помощи Украине будет готов до декабря, так как его еще предстоит «составить в диалоге Украины и технических специалистов Минобороны».

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время подтолкнут Украину к переговорам с Россией.