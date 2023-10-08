Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 8 октября 2023Мир

Нетаньяху созвонился с лидерами стран Европы и Зеленским

Биньямин Нетаньяху созвонился с лидерами Германии, Италии, Британии и Украины

Фото: Ammar Awad / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с лидерами лидерами Германии, Великобритании и Италии, а также Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

«Премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем... Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком», — рассказали в канцелярии.

Лидеры стран Европы и глава Украины Зеленский выразили безоговорочную поддержку права Израиля защищать себя столько, сколько потребуется. Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь.

Утром 7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган назвал условия мира на Ближнем Востоке

    Посол Израиля высказался о последствиях обстрела туристов в Египте

    Польша сочла выгодным для России конфликт Израиля и ХАМАС

    Тело российского пенсионера несколько дней пролежало у больницы

    Названа причина смерти участника «Руки Вверх»

    Организатор «Мисс Россия» подтвердила накрутки голосов на сайте конкурса

    Президент Ирана назвал действия сектора Газа самообороной

    Врач назвал оптимальный обхват талии женщин 18-45 лет

    «Динамо» осталось без победы в матче с аутсайдером РПЛ

    Нетаньяху созвонился с лидерами стран Европы и Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости