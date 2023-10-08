Нетаньяху созвонился с лидерами стран Европы и Зеленским

Биньямин Нетаньяху созвонился с лидерами Германии, Италии, Британии и Украины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с лидерами лидерами Германии, Великобритании и Италии, а также Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

«Премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем... Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком», — рассказали в канцелярии.

Лидеры стран Европы и глава Украины Зеленский выразили безоговорочную поддержку права Израиля защищать себя столько, сколько потребуется. Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь.

Утром 7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.