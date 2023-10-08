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15:02, 8 октября 2023Бывший СССР

«Белорусский Илон Маск» создал дешевый аналог Starlink

Белорусский военный собрал аналог системы Starlink за очень маленькие деньги

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусский военный создал собственный аналог американской спутниковой системы Starlink, но за очень маленькие деньги. Видео об этом опубликовало государственное агентство «Белта» на своем YouTube-канале.

В ролике утверждается, что собранная неизвестным военнослужащим система ничем не уступает по характеристикам системе Илона Маска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с военными в Брестской области подчеркнул, что, в отличие от американской, на белорусский аналог потратили «вовсе не миллиарды». «То есть Маск нам не нужен», — заявил глава государства.

«Например, где-то в Минске есть точка доступа к Интернету, система подключается к ней удаленно по спутнику и далее с помощью роутера раздает этот Интернет», — описал принцип действия системы белорусский изобретатель.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Их удалось успешно вывести на орбиту. Запуск произошел утром 24 сентября по московскому времени. SpaceX транслировала запуск в своем аккаунте.

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    Нина Ташевская
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