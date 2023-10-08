«Белорусский Илон Маск» создал дешевый аналог Starlink

Белорусский военный собрал аналог системы Starlink за очень маленькие деньги

Белорусский военный создал собственный аналог американской спутниковой системы Starlink, но за очень маленькие деньги. Видео об этом опубликовало государственное агентство «Белта» на своем YouTube-канале.

В ролике утверждается, что собранная неизвестным военнослужащим система ничем не уступает по характеристикам системе Илона Маска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с военными в Брестской области подчеркнул, что, в отличие от американской, на белорусский аналог потратили «вовсе не миллиарды». «То есть Маск нам не нужен», — заявил глава государства.

«Например, где-то в Минске есть точка доступа к Интернету, система подключается к ней удаленно по спутнику и далее с помощью роутера раздает этот Интернет», — описал принцип действия системы белорусский изобретатель.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Их удалось успешно вывести на орбиту. Запуск произошел утром 24 сентября по московскому времени. SpaceX транслировала запуск в своем аккаунте.