Россиянка рассказала о «наслаждающихся льготами» пенсионерах в Новой Зеландии

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и была впечатлена жизнью местных пенсионеров. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, пожилые новозеландцы наслаждаются рядом щедрых льгот, которые делают их жизнь более комфортной. Ершова отметила, что размер государственной пенсии в этой стране составляет около 430 новозеландских долларов (примерно 25 тысяч рублей) в неделю для одного человека и около 670 новозеландских долларов (примерно 39,6 тысячи рублей) для пары. Более того, россиянка подчеркнула, что эти суммы регулярно индексируются пропорционально инфляции.

«Пенсионеры здесь имеют доступ к качественной медицинской страховке с бесплатными медицинскими услугами, включая визиты к врачу, лекарства и даже операции», — рассказала путешественница.

Она добавила, что, помимо этого, пожилые люди в Новой Зеландии могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и имеют право на помощь в оплате жилья.

Отдельно Ершова подчеркнула, что в Новой Зеландии много внимания уделяют комфорту маломобильных пенсионеров. Для них разработали специальные программы по домашнему уходу с медицинской помощью, создали инфраструктуру в транспорте и организовали социальные мероприятия с группами поддержки.

«Ну и, конечно, такие пенсионеры имеют право на дополнительные финансовые льготы, чтобы помочь им справляться с расходами на медицинские услуги, дорогостоящее оборудование и другие потребности», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша посетила Австралию и сравнила жизнь местных и российских пенсионеров. Она рассказала, что пожилой австралиец, у которого они останавливались, получает большую по меркам России пенсию — примерно 100 тысяч рублей в месяц.