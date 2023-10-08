Организатор «Мисс Россия» подтвердила накрутки голосов на сайте конкурса

Организатор «Мисс Россия» Беляк назвала обычной практикой накрутки голосов

Накрутки при голосовании на сайте конкурса «Мисс Россия» — обычное дело, и голоса ботов будут удалены. Об этом рассказала изданию «Подъем» гендиректор конкурса Анастасия Беляк.

«Ежегодно мы сталкиваемся с накрутками при голосовании на сайте конкурса, это обычная практика. У нас работает команда IT-специалистов, которая контролирует накрутки во время всего голосования, и контрольно мы снимем накрутки после его окончания», — сообщила организатор.

Как пишет издание, ранее пользователи сети массово стали жаловаться на то, что не могут проголосовать за своих кандидатов из-за сбоев на сайте конкурса. Кроме того, комментаторы посчитали подозрительным резкий отрыв некоторых участниц: по их мнению, голоса могли накручивать с помощью ботов.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 85 тысяч девушек со всей страны, в финал вышли только 50 участниц. Имя победительницы станет известно уже 8 октября.