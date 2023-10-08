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21:28, 8 октября 2023Мир

В Израиле заявили о полной координации действий с Пентагоном

Армия обороны Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, ХАМАС «более жестоки, чем боевики "Исламского государства"(запрещенная в России террористическая организация)». Он также обвинил ХАМАС в том, что его бойцы прячутся среди мирных жителей.

Хагари заявил, Израиль заплатил высокую цену и впереди его ждут тяжелые дни. Он также пообещал, что безопасность граждан страны будет восстановлена.

Ранее президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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