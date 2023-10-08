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04:53, 8 октября 2023Мир

В Польше усомнились в возможном развале России

Политолог Ласецкий назвал русофобским бредом мечты Запада о развале России

Фото: Stringer / Reuters

Разговоры польских СМИ о возможном развале России является русофобским бредом и не имеют ничего общего с реальностью. Такое мнение высказал политолог Рональд Ласецкий в статье для Myśl Polska.

По его словам, в последнее время польские журналисты стали все чаще обсуждать колониальный характер России и ее возможную «внутреннюю деколонизацию». «Последнее, конечно, лишь бред ослепленных ненавистью русофобов», — заявил Ласецкий.

Россия в 1914 году занимала шестую часть всего земного шара, но при этом нельзя считать расширение страны колониальным, поскольку большинство территорий она получала не путем насильственной оккупации, добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае развала России такая же участь постигнет остальных. «Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками», — высказался он.

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    Марина Совина
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