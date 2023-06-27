Лукашенко оценил ситуацию развала и исчезновения России

Лукашенко: если рухнет Россия, то мы все останемся под ее обломками и погибнем

Если мы допустим ситуацию, при которой рухнет Россия, то все мы останемся под ее обломками и погибнем. В таком ключе высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с белорусскими силовиками, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что погранслужба Белоруссии почти ежедневно фиксирует провокации на границе со странами НАТО. «Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран — членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ», — сказал Лукашенко.