Лукашенко рассказал о провокациях на границе со странами НАТО

Лукашенко: в Белоруссии почти ежедневно фиксируют провокации на границе со странами НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что погранслужба Белоруссии почти ежедневно фиксирует провокации на границе со странами НАТО. Слова главы государства передает ТАСС.

«Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран — членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ», — сказал Лукашенко.

По словам президента, пограничная служба фиксирует разные инциденты вплоть до преднамеренных залетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию страны.