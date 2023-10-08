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12:13, 8 октября 2023Мир

Израильский город подвергся обстрелу

В израильском городе Сдерот зафиксировано 6 попаданий ракет, ранено 4 человека

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

В городе Сдерот (Израиль) зафиксировано шесть прямых попаданий ракет, в результате получили ранения четверо человек. Об этом сообщает телеканал I24.

Ракеты были выпущены боевиками палестинского движения ХАМАС днем 8 октября. Служба скорой помощи Израиля после обстрела госпитализировала четверых пострадавших, один из них — 20-летний молодой человек в тяжелом состоянии, остальные получили незначительные ранения. Они находятся в больнице Барзилай.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Любовь Ширижик
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