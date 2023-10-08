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19:19, 8 октября 2023Мир

Польша призвала не преувеличивать серьезность конфликта на Ближнем Востоке

Президент Польши Дуда о ситуации в Израиле: я бы не стал преувеличивать

Фото: Andreea Alexandru / AP Photo

Президент Польши Анджей Дуда призвал не преувеличивать серьезность конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит телеканал Polstatnews.

«Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были», — сказал глава Польши о ситуации в Израиле.

По его словам, в регионе шли войны, которые не приводили к мировым войнам. При этом он признал, что на Ближнем Востоке не наблюдалось подобного очень давно.

Ранее Дуда заявил, что конфликт Израиля и ХАМАС выгоден России. По мнению политика, это позволит отвлечь внимание международного сообщества от боевых действий на Украине.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Никита Абрамов
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