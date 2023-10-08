Польша призвала не преувеличивать серьезность конфликта на Ближнем Востоке

Президент Польши Дуда о ситуации в Израиле: я бы не стал преувеличивать

Президент Польши Анджей Дуда призвал не преувеличивать серьезность конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит телеканал Polstatnews.

«Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были», — сказал глава Польши о ситуации в Израиле.

По его словам, в регионе шли войны, которые не приводили к мировым войнам. При этом он признал, что на Ближнем Востоке не наблюдалось подобного очень давно.

Ранее Дуда заявил, что конфликт Израиля и ХАМАС выгоден России. По мнению политика, это позволит отвлечь внимание международного сообщества от боевых действий на Украине.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.