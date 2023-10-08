Польша сочла выгодным для России конфликт Израиля и ХАМАС

Президент Польши Дуда: конфликт Израиля и ХАМАС выгоден России

Конфликт Израиля и ХАМАС выгоден России, заявил президент Польши Анджей Дуда, чьи слова приводит Polstatnews.

По мнению политика, это позволит отвлечь внимание международного сообщества от боевых действий на Украине. «Кроме того, я опасаюсь, что эта война вызовет новую волну иммигрантов, которая продолжит обременять ЕС и границы Польши», — пояснил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва призывает обе стороны в палестино-израильском конфликте к прекращению огня. Он также подчеркнул, что мирное урегулирование в регионе возможно на основе международно признанных договоренностей.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.