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18:50, 8 октября 2023Мир

Польша сочла выгодным для России конфликт Израиля и ХАМАС

Президент Польши Дуда: конфликт Израиля и ХАМАС выгоден России

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Конфликт Израиля и ХАМАС выгоден России, заявил президент Польши Анджей Дуда, чьи слова приводит Polstatnews.

По мнению политика, это позволит отвлечь внимание международного сообщества от боевых действий на Украине. «Кроме того, я опасаюсь, что эта война вызовет новую волну иммигрантов, которая продолжит обременять ЕС и границы Польши», — пояснил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва призывает обе стороны в палестино-израильском конфликте к прекращению огня. Он также подчеркнул, что мирное урегулирование в регионе возможно на основе международно признанных договоренностей.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Никита Абрамов
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