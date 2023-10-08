Ставшая таксистом модель рассказала о реакции пассажиров на нее

Модель Джойс Тадео из Манилы, Филиппины, стала таксистом и рассказала о реакции пассажиров на нее. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам окончившей факультет психологии девушки, она трудится по 12 часов в день и любит свое занятие. При этом манекенщица не забывает заботиться о своем внешнем виде. «Я ношу платье и всегда слежу за тем, чтобы выглядеть красиво, поскольку многие пассажиры просят меня сфотографироваться с ними», — заявила Тадео.

В свою очередь клиенты оказываются взволнованны и удивлены подобным водителем. При этом одни пассажиры предлагают ей дружбу, а другие — зовут на свидания. Однако девушка заявила, что сдержанно реагирует на данные предложения, поступая согласно трудовой этике. «Я хочу сохранить профессионализм», — объяснила она свою позицию.

В марте дизельный механик Жасмин с никнеймом @jasminehardiee из Австралии снялась в униформе и восхитила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка предстала во время рабочего процесса. В начале ролика она позировала в коротких джинсовых шортах и черном кроп-топе, а затем надела форменный желто-белый комбинезон и кепку.