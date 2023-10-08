Трамп связал атаку на Израиль со слабостью США
Причиной атаки на Израиль стала слабость США, считает бывший американский президент Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.
По мнению политика, военные действия стали возможны из-за отношения мирового сообщества к Штатам. «Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — заявил он. Трамп также пообещал, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он будет поддерживать Тель-Авив и прекратит помощь Палестине.
7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии израильская армия объявила о «готовности к войне».