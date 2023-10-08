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03:13, 8 октября 2023Мир

Трамп связал атаку на Израиль со слабостью США

Трамп: атака на Израиль была совершена из-за того, что США воспринимают слабыми
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Причиной атаки на Израиль стала слабость США, считает бывший американский президент Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.

По мнению политика, военные действия стали возможны из-за отношения мирового сообщества к Штатам. «Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — заявил он. Трамп также пообещал, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он будет поддерживать Тель-Авив и прекратит помощь Палестине.

7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии израильская армия объявила о «готовности к войне».

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    Марина Совина
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