Россиянам разрешили снимать и выкладывать на YouTube соседей при одном условии

Депутат Гаврилов: в РФ выкладывать соседей на YouTube можно с их разрешения

Россиянам разрешается снимать и выкладывать на YouTube соседей при одном условии. О нем РИА Новости рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, это можно делать только с согласия соседей, так регламентирует статья 152.1 («Охрана изображения гражданина») ГК РФ. При этом фотографировать дома соседей, не добавляя их в соцсети, можно, добавил Гаврилов.

Депутат напомнил, что сбор и распространение данных о частной жизни, которая может составлять личную или семейную тайну, наказывается по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. По ней грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Гаврилов также призвал обращаться в полицию, если частный дрон прилетел и начал снимать ваш дом. Однако сбить его самостоятельно россиянам не разрешается, подчеркнул он. «Только государство может решить вопрос с дронами в воздухе над своей территорией», — объяснил депутат.