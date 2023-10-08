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21:40, 8 октября 2023Мир

Израильские войска ворвались в деревни на Западном берегу

WAFA: ВС Израиля ворвались в деревни Западного берега и установили военный КПП

Фото: Amir Cohen / Reuters

Войска Израиля ворвались в деревни к западу от города Дженин на Западном берегу и установили там военный пост на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Уточняется, что вечером в воскресенье, 8 октября, израильские военные ворвались в деревни Руммана и Забуба к западу от Дженина.

По информации источников агентства в органах безопасности, ВС Израиля провели операцию по прочесыванию данной территории и установили военный контрольно-пропускной пункт.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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    Марина Совина
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