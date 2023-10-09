Чехов: группировка «Восток» сорвала атаку пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

Подразделения российской группировки войск «Восток» сорвали попытки атаки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

Попытки атаки пехоты противника были пресечены в направлениях Никольского и Приютного. Также скрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского, а в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ.

Кроме того, артиллерия уничтожила склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильную технику с украинскими военными в районах Катериновки и Константиновки, противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.

Также авиаударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ в Угледаре,в районах Старомайорского и северо-западнее Приютного, добавил Чехов.

Ранее подразделения российской группировки войск «Восток» пресекли две попытки выдвижения групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении, а также уничтожили одну украинскую разведгруппу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.