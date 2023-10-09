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05:12, 9 октября 2023Россия

Российские войска сорвали атаку пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

Чехов: группировка «Восток» сорвала атаку пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Подразделения российской группировки войск «Восток» сорвали попытки атаки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

Попытки атаки пехоты противника были пресечены в направлениях Никольского и Приютного. Также скрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского, а в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ.

Кроме того, артиллерия уничтожила склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильную технику с украинскими военными в районах Катериновки и Константиновки, противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.

Также авиаударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ в Угледаре,в районах Старомайорского и северо-западнее Приютного, добавил Чехов.

Ранее подразделения российской группировки войск «Восток» пресекли две попытки выдвижения групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении, а также уничтожили одну украинскую разведгруппу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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