Востоковед высказался о возможности вступления в конфликт в Израиле других стран

Востоковед Тарасов: конфликт в Израиле застал Ближний Восток врасплох

Страны Ближнего Востока оказались не готовы к началу израильского конфликта, считает востоковед, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что сейчас соседние с Израилем государства оказались в затруднительном положении.

«Ситуация очень неопределенная. Здесь проявляют себя силы, которые пытаются масштабировать этот конфликт, вовлекая сопредельные страны, которые аффилированы с группировками ХАМАС и "Хезболла". Это две группировки, контролируемые определенными политическими кругами, в том числе арабскими странами. "Хезболла" больше аффилирована с Ираном, ХАМАС арабского происхождения», — сказал он.

По словам специалиста, сейчас страны региона вынуждены определиться со своей позицией.

Война застала Ближний Восток врасплох. Шел процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, другими арабскими странами. Сейчас им приходится определяться с отношением к палестинскому урегулированию Станислав Тарасов востоковед

Утром 7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль. Они объявили о начале военной операции и проникли в приграничные районы страны из сектора Газа. Боевики выпустили около трех тысяч ракет. В заложниках у ХАМАС оказалось не менее 130 человек.

Власти Израиля заявили, что страна официально находится в состоянии войны. Тель-Авив начал ответную операцию против объектов ХАМАС в секторе Газа «Железные мечи». Министр обороны Израиля Галант объявил тотальную блокаду сектора Газа.

Каждая сторона потеряла уже сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет.

К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран. Представители движения взяли на себя ответственность за обстрел позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). 9 октября Тель-Авив сообщил, что несколько человек проникли на территорию страны со стороны Ливана.

Сектор Газа — небольшой анклав, в котором проживает более двух миллионов палестинцев. Этот район не подконтролен частично признанной Палестине, власть в 2007 году в нем захватило движение ХАМАС. Оно признано террористическим во многих государствах.