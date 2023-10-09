В Германии заявили о частичной заморозке поддержки Палестины

Кабмин ФРГ: Германия приостановит финансирование проектов по развитию Палестины

Германия приостановит финансирование своих проектов по развитию Палестины, но продолжит гуманитарную поддержку региона. Об это на брифинге кабмина заявили представители Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Министерства иностранных дел ФРГ, сообщает РИА Новости.

«Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии приняло решение приостановить свое участие на время проверки. Мы хотим в рамках этой проверки обсудить с Израилем, как мы сможем совместить мир в регионе и безопасность для Израиля с нашими проектами по развитию Палестины», — прокомментировала частичную заморозку помощи Палестине министр развития Свенья Шульце.

Министр добавила, что на текущий и следующий год ведомство одобрило пакет финансирования на 125 миллионов евро (около 132 миллионов долларов), который должен был пойти на реализацию проектов, касающихся обеспечения водой, образования для местного населения и создания рабочих мест. В свою очередь, представитель внешнеполитического ведомства ФРГ заявил, что в этом году на гуманитарную помощь в регионе было выделено 73 миллиона евро (около 77 миллионов долларов) и МИД продолжит финансирование.

Ранее Европейский союз (ЕС) приостановил все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем. Как сообщает европейский комиссар по вопросам соседства и расширения от Венгрии Оливер Вархели, ЕС принял решение пересмотреть весь портфель проектов в области развития на сумму 691 миллион евро (около 730 миллионов долларов).