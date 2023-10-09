В Германии заявили о частичной заморозке поддержки Палестины
Германия приостановит финансирование своих проектов по развитию Палестины, но продолжит гуманитарную поддержку региона. Об это на брифинге кабмина заявили представители Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Министерства иностранных дел ФРГ, сообщает РИА Новости.
«Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии приняло решение приостановить свое участие на время проверки. Мы хотим в рамках этой проверки обсудить с Израилем, как мы сможем совместить мир в регионе и безопасность для Израиля с нашими проектами по развитию Палестины», — прокомментировала частичную заморозку помощи Палестине министр развития Свенья Шульце.
Министр добавила, что на текущий и следующий год ведомство одобрило пакет финансирования на 125 миллионов евро (около 132 миллионов долларов), который должен был пойти на реализацию проектов, касающихся обеспечения водой, образования для местного населения и создания рабочих мест. В свою очередь, представитель внешнеполитического ведомства ФРГ заявил, что в этом году на гуманитарную помощь в регионе было выделено 73 миллиона евро (около 77 миллионов долларов) и МИД продолжит финансирование.
Ранее Европейский союз (ЕС) приостановил все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем. Как сообщает европейский комиссар по вопросам соседства и расширения от Венгрии Оливер Вархели, ЕС принял решение пересмотреть весь портфель проектов в области развития на сумму 691 миллион евро (около 730 миллионов долларов).