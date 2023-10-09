Израиль опроверг получение данных о планах ХАМАС

Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС

Израиль не получал данные от Египта о планах ХАМАС атаковать. Подобные сообщения опровергла канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Публикация о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху получил предварительное сообщение из Египта, является полной ложью», — заявили в канцелярии.

Также отмечается, что премьер-министр не разговаривал и не встречался с главой египетской разведки с момента создания правительства ни косвенно, ни напрямую.

Ранее египетская разведка заявила, что неоднократно предупреждала израильские власти об угрозе со стороны сектора Газа и радикальной группировки ХАМАС. Израиль недооценил эти предупреждения, заявил представитель египетской разведки.