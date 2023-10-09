Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 9 октября 2023Мир

Израиль опроверг получение данных о планах ХАМАС

Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль не получал данные от Египта о планах ХАМАС атаковать. Подобные сообщения опровергла канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Публикация о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху получил предварительное сообщение из Египта, является полной ложью», — заявили в канцелярии.

Также отмечается, что премьер-министр не разговаривал и не встречался с главой египетской разведки с момента создания правительства ни косвенно, ни напрямую.

Ранее египетская разведка заявила, что неоднократно предупреждала израильские власти об угрозе со стороны сектора Газа и радикальной группировки ХАМАС. Израиль недооценил эти предупреждения, заявил представитель египетской разведки.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

    Над приграничным российским регионом сбили украинский беспилотник

    Участник Олимпиады-2020 рассказал о промытых американцам мозгах

    Назван способ сделать секс регулярным и ярким

    Силуанов заявил о важности предсказуемого курса валют

    Голодный крокодил съел огромного питона

    Российская блогерша рассказывала о магазинах с наркотиками и попала под проверку

    Двое россиян попытались поджечь здание администрации поселка и попали в колонию

    Муж звезды «Ворониных» попал в больницу после свидания с супругой в стоматологии

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за шашлыки на балконе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости