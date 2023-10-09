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16:27, 9 октября 2023Мир

В Египте заявили о предупреждении Израиля об угрозе со стороны ХАМАС

AP: египетская разведка предупреждала Израиль об угрозе со стороны ХАМАС

Фото: Erik Marmor / AP

Разведывательные службы Египта неоднократно предупреждали израильские власти об угрозе со стороны сектора Газа и радикальной группировки ХАМАС. Об этом со ссылкой на представителя египетской разведки сообщило агентство Associated Press (AP), пишет издание Times of Israel.

По словам источника, израильское правительство было сосредоточено на палестинских территориях на западном берегу Иордана и не уделяло необходимого внимания сектору Газа, несмотря на информацию от спецслужб Египта. «Мы предупредили их о скорой эскалации ситуации, которая будет масштабной. Но они недооценили эти предупреждения», — сказал он.

Ранее бывшие и действующие сотрудники администрации Белого дома заявляли, что израильская разведка не смогла выявить подготовку масштабной операции ХАМАС, которая длилась почти два года, а Армия обороны Израиля и система противовоздушной обороны страны оказались не готовы к защите от атак противника.

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    Алевтина Запольская
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