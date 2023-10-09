В Кремле оценили влияние эскалации в Израиле на отношения России и ХАМАС

Песков: рано говорить, повлияет ли на отношения РФ и ХАМАС эскалация в Израиле

Пока рано говорить, повлияет ли на отношения России и ХАМАС эскалация в Израиле. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, для дальнейших прогнозов стороны конфликта должны выйти из стадии «горячей войны». «Пока там идет стадия горячей войны, рано о чем-то говорить», — сказал он.

Ранее Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт, назвав его большой опасностью для региона. Он также отметил, что в Кремле крайне обеспокоены ситуацией в Израиле, добавив, что нужно как можно скорее выводить ее в мирное русло.