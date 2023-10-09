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12:48, 9 октября 2023Мир

В Кремле оценили влияние эскалации в Израиле на отношения России и ХАМАС

Песков: рано говорить, повлияет ли на отношения РФ и ХАМАС эскалация в Израиле
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Пока рано говорить, повлияет ли на отношения России и ХАМАС эскалация в Израиле. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, для дальнейших прогнозов стороны конфликта должны выйти из стадии «горячей войны». «Пока там идет стадия горячей войны, рано о чем-то говорить», — сказал он.

Ранее Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт, назвав его большой опасностью для региона. Он также отметил, что в Кремле крайне обеспокоены ситуацией в Израиле, добавив, что нужно как можно скорее выводить ее в мирное русло.

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    Виктория Кондратьева
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