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10:51, 9 октября 2023Россия

Главный раввин России попал в больницу из-за сотрясения мозга в Марьиной Роще

РИА Новости: главный раввин России Лазар попал в больницу из-за сотрясения мозга

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу из-за тяжелого сотрясения мозга после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще. Об этом стало известно РИА Новости.

Других подробностей по состоянию главного раввина России агентство не привело.

Симхат Тора («Радость Торы») отмечается в день, когда евреи заканчивают годовой цикл чтения Торы и сразу же начинают его снова — с первой главы, повествующей о сотворении мира.

Как утверждает Telegram-канал Shot, Лазар танцевал с Торой 7 октября во время празднования Симхат Торы в синагоге в Марьиной роще. Он упал и получил сотрясение.

«Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих» — поделился председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин, комментируя ситуацию с главным раввином.

Сейчас здоровью раввина ничего не угрожает, выяснил Shot.

Ранее сообщалось, что главный раввин России заразился коронавирусом.

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    Анна Щербакова
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