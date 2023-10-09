Российский актер попал в больницу с переломом ребер

Актер Павел Баршак госпитализирован с переломом ребер и пробитой грудной клеткой

Российский актер Павел Баршак госпитализирован с переломом ребер и пробитой грудной клеткой после драки. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел около четырех утра, когда в квартиру девушки, с которой отдыхал Баршак, через балкон залез 25-летний Александр Табаков. После драки последний ушел из квартиры тем же путем, что и пришел — через балкон.

Спустя несколько часов Баршак обратился в больницу.

Павел Баршак стал известен после фильма Алексея Учителя «Прогулка».