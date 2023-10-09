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06:07, 9 октября 2023Культура

Российский актер попал в больницу с переломом ребер

Актер Павел Баршак госпитализирован с переломом ребер и пробитой грудной клеткой
Павел Баршак

Павел Баршак. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российский актер Павел Баршак госпитализирован с переломом ребер и пробитой грудной клеткой после драки. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел около четырех утра, когда в квартиру девушки, с которой отдыхал Баршак, через балкон залез 25-летний Александр Табаков. После драки последний ушел из квартиры тем же путем, что и пришел — через балкон.

Спустя несколько часов Баршак обратился в больницу.

Павел Баршак стал известен после фильма Алексея Учителя «Прогулка».

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    Варвара Кошечкина
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