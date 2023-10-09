Во Франции заявили о конце союза с Германией

Политик Филиппо заявил о конце союза Франции с Германией и предательстве Макрона

Союз Франции с Германией окончен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«Пары Франция — Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин — раб, и, к сожалению, мы здесь рабы», — сказал политик.

По его мнению, Париж политически уступает Берлину во всем и это нормально, поскольку немецкие власти думают о национальных интересах. При этом французские правители предают свою страну, подчиняясь чужим интересам, а именно Вашингтона и Брюсселя.