Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:19, 9 октября 2023Мир

Во Франции заявили о конце союза с Германией

Политик Филиппо заявил о конце союза Франции с Германией и предательстве Макрона
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Союз Франции с Германией окончен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«Пары Франция — Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин — раб, и, к сожалению, мы здесь рабы», — сказал политик.

По его мнению, Париж политически уступает Берлину во всем и это нормально, поскольку немецкие власти думают о национальных интересах. При этом французские правители предают свою страну, подчиняясь чужим интересам, а именно Вашингтона и Брюсселя.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военнопленные на Украине пожаловались ООН на пытки

    Необычный наряд женщины на улице озадачил пользователей сети

    Небензя рассказал об обвинениях Киева в адрес Москвы

    У женщины отнялись ноги после укуса комара

    Российские полицейские нашли в тайнике бывшего бойца теробороны арсенал оружия

    Борис Гребенщиков ответил на слухи о переезде в Израиль

    В США оценили влияние кризиса в Израиле на международное положение Вашингтона

    Сгорел особняк вдовы бизнес-партнера Березовского

    Стало известно о закрытии канатной дороги в Москве

    Экс-посол предрек смещение фокуса внимания с Украины на Ближний Восток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости