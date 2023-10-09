США придумали способ не допустить «агрессии Ирана»

CNN: США отправят самолеты F-35 и F-15 на Ближний Восток из-за «агрессии Ирана»

Власти США придумали, как при помощи истребителей не допустить «агрессии Ирана» — они планируют отправить дополнительно 20-25 самолетов F-35 и F-15 на Ближний Восток, сообщает CNN.

Еще одной целью переброски эскадрильи назвали попытку сдерживания боевых действий в пределах границ Израиля, отметил телеканал. Точная дата появления истребителей на Ближнем Востоке не называется.

Ранее Иран уличили в том, что страна на протяжении нескольких недель участвовала в подготовке нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль. По меньшей мере на двух подобных мероприятиях присутствовал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. При этом официальные лица США заявляют, что пока прямых доказательств причастности Тегерана к случившемуся нет.