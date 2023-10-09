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20:49, 9 октября 2023Мир

Сын Трампа предсказал место начала следующего глобального конфликта

Эрик Трамп предсказал, что следующий глобальный конфликт начнется на Тайване
Эрик Трамп

Эрик Трамп. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик предсказал место, где начнется следующий глобальный конфликт. В соцсети Х (бывший Twitter) он написал, что это произойдет на Тайване.

«Тайвань следующий…» — заявил сын бывшего американского лидера, отметив, что каждое крупное вооруженное столкновение в мире является следствием слабости Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) США решили возродить шпионскую программу подводных лодок времен холодной войны, чтобы противостоять быстро развивающейся военно-морской мощи Китая. Возрождение многомиллиардной программы, известной как «Интегрированная система подводного наблюдения» (IUSS), происходит на фоне того, что Китай активизирует военные учения вокруг Тайваня, усиливая опасения по поводу потенциального конфликта.

В октябре 2021 года американская газета The Sun нарисовала карту мира с указанием мест, с которых может начаться третья мировая война. По мнению авторов, глобальный мировой военный конфликт может начаться с боев за остров Тайвань (на который претендует Китай), Кашмир (спорный регион между Индией и Китаем), Ормузский пролив (находится в акваториях Ирана и ОАЭ) и с обоюдных бомбардировок КНДР и США ядерными ракетами.

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    Варвара Кошечкина
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