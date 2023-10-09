Политик ответила на звонок матери в прямом эфире и растрогала зрителей

Британский политик, член Лейбористской партии Анджела Райнер ответила на звонок матери во время интервью каналу Channel 4 в прямом эфире и растрогала зрителей. Фрагмент интервью доступен в официальном аккаунте телеканала на YouTube.

Райнер выступала с речью в прямом эфире на канале Channel 4, в то время как ей поступил звонок от матери Линн Боуэн. По словам политика, ее мать обычно не просыпается и не звонит ей рано утром, поэтому она посчитала нужным ответить на звонок.

Политик прервала интервью, чтобы ответить на звонок матери, и спросила, все ли с ней хорошо. «Все в порядке, я просто хотела тебя поздравить, ты отлично выступила», — сказала Боуэн дочери. «Я перезвоню тебе примерно через 20 минут. Я сейчас в эфире, спасибо, пока», — ответила Райнер матери и повесила трубку.

«Это сделало мой день», «Это прекрасно, я надеюсь, она понимает, как ей повезло с матерью», «Это восхитительно», «Классика, матерей не волнуют ваши эфиры», «Лучшее, что я видела за этот год», — прокомментировали фрагмент интервью зрители телеканала.

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