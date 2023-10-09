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09:35, 9 октября 2023Мир

В США заявили о растущих потерях американских бойцов на Украине

NYT: раненые американские бойцы жалуются на военную медицину на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Потери американских бойцов на Украине продолжают расти, а сами военные жалуются на украинскую медицину. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Как отмечают сами военнослужащие из США, воюющие в составе англоязычных подразделений, на Украине им оказывают минимальное лечение в спартанских условиях. «Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», — цитирует издание одного из бойцов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери при обороне позиций на купянском направлении. По словам подполковника Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, анализ радиоэфира показал, что командование украинской армии запрещало покидать позиции, несмотря на утрату боеспособности и превосходство российских войск.

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    Виктория Кондратьева
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