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21:02, 10 октября 2023Культура

Звезда «Папиных дочек» рассказала о болезненных косметологических процедурах

Звезда «Папиных дочек» заявила, что ей больно делать косметологические процедуры

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актриса Татьяна Орлова, известная по роли секретарши Тамары в ситкоме «Папины дочки» заявила, что регулярно посещает косметологов. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».

67-летняя артистка отметила, что не любит делать ни одну косметологическую процедуру, так как считает их болезненными. «И ботокс, и гиалурон, и нить, и все. Как это может быть любимое? Там больно все», — пожаловалась звезда «Папиных дочек».

В том же интервью артистка призналась, что стала жертвой телефонных мошенников. Отмечается, что злоумышленникам удалость украсть сбережения артистки. По словам Орловой, ей не удалось вернуть украденное. При этом она решила не обращаться в полицию из-за нехватки времени и заявила, что заработает утерянные денежные средства.

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    Сергей Равин
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