Футболиста Тома Брэди заметили на личной яхте за 608 миллионов рублей

Игрока в американский футбол Тома Брэди заметили на личной яхте Tw12ve Angels за сотни миллионов рублей. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Папарацци засняли 46-летнего спортсмена в Майами на борту судна, где он отдыхал вместе с друзьями. На размещенных кадрах Брэди запечатлен топлес в белых плавках и с золотой цепочкой на шее. После этого мужчину сфотографировали в гидрокостюме черного цвета на доске для серфинга.

Известно, что стоимость яхты, которую футболист приобрел в 2021 году, составляет 6 миллионов долларов (608 миллионов рублей).

Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен развелись 28 октября после 13 лет брака. Заявления на развод подали оба. У пары двое детей — 12-летний сын Бенджамин Рейн и 9-летняя дочь Вивиан Лейк. Экс-супруги договорились, что будут вместе воспитывать детей.

Том Брэди входит в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по версии Forbes. В то же время Жизель Бюндхен была самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes с 2004 по 2013 год. С 2000 по 2005 год она встречалась с актером Леонардо ДиКаприо.