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12:07, 10 октября 2023Силовые структуры

Криминальных авторитетов Модебадзе и Катунина отправили в колонию

Положенца от воров в законе Брянской области отправили в колонию

Фото: Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области

Апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты криминальных авторитетов Зураби Модебадзе и Владимира Катунина, оставив приговор без изменения. Об этом во вторник, 10 октября, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.

Суд признал подсудимых виновными по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Оба получили по 11 лет колонии строгого режима. С 2020 года Модебадзе выполнял роль «положенца» в Брянской области от воров в законе. Он в свою очередь назначил «смотрящим» за криминальным миром Карачевского района осужденного вместе с ним авторитета Владимира Катунина.

Модебадзе активно распространял преступное влияние в обществе, оказывал покровительство заключенным и решал сложные ситуации в криминальной среде.

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    Владимир Седов
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