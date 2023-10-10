Криминальных авторитетов Модебадзе и Катунина отправили в колонию

Положенца от воров в законе Брянской области отправили в колонию

Апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты криминальных авторитетов Зураби Модебадзе и Владимира Катунина, оставив приговор без изменения. Об этом во вторник, 10 октября, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.

Суд признал подсудимых виновными по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Оба получили по 11 лет колонии строгого режима. С 2020 года Модебадзе выполнял роль «положенца» в Брянской области от воров в законе. Он в свою очередь назначил «смотрящим» за криминальным миром Карачевского района осужденного вместе с ним авторитета Владимира Катунина.

Модебадзе активно распространял преступное влияние в обществе, оказывал покровительство заключенным и решал сложные ситуации в криминальной среде.