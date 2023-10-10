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14:31, 10 октября 2023Бывший СССР

Эстония заявила о готовности потерять финансирование ЕС ради членства Украины

Премьер Эстонии Каллас: страна готова потерять средства ЕС ради членства Украины

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Эстония готова потерять финансирование Фонда солидарности Европейского союза (ЕС) ради членства Украины в объединении. Об этом сообщила эстонский премьер-министр Кая Каллас в интервью изданию Financial Times.

Она уточнила, что государство готово в долгосрочной перспективе потерять доступ к фондам Евросоюза, которые поддерживают развитие экономик более бедных стран — участниц ЕС. По ее словам, для этого перехода потребуется время.

«В конце концов это произойдет, но не сразу», — сказала Каллас. Издание добавило, что премьер Эстонии призывала других членов ЕС начать работу над бюджетными реформами, которые позволили бы Украине вступить в Евросоюз.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что страна выполнила 79 процентов требований для начала переговоров о членстве страны в Европейском союзе. Как он утверждал, почти по всем семи рекомендациям Еврокомиссии уже сделаны необходимые шаги.

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    Кристина Есикова
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