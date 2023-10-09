В Киеве заявили о выполнении большей части требований для членства в Евросоюзе

Глава МИД Кулеба: Украина выполнила 79 процентов требований для членства в ЕС

Украина выполнила 79 процентов требований для начала переговорного процесса о членстве страны в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщил глава МИД республики Дмитрий Кулеба украинской версии журнала Forbes.

«Украина выполнила 79 процентов Соглашения об Ассоциации за все эти годы с 2014 года, это хороший показатель. Почти по всем семи рекомендациям Еврокомиссии уже сделаны необходимые шаги», — заявил он.

Среди необходимых шагов Кулеба назвал отбор судей Конституционного суда, функционирование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Ранее вице-премьер Украина по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна должна стать членом ЕС раньше других. 3 октября Кулеба отметил, что именно Киев дал импульс для возможного расширения Евросоюза. По его словам, Украина «потянула за собой все другие страны, которые даже более десяти лет ждут какого-либо прогресса».