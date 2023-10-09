Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 9 октября 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о выполнении большей части требований для членства в Евросоюзе

Глава МИД Кулеба: Украина выполнила 79 процентов требований для членства в ЕС

Фото: Sergey Dolzhenko / Reuters

Украина выполнила 79 процентов требований для начала переговорного процесса о членстве страны в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщил глава МИД республики Дмитрий Кулеба украинской версии журнала Forbes.

«Украина выполнила 79 процентов Соглашения об Ассоциации за все эти годы с 2014 года, это хороший показатель. Почти по всем семи рекомендациям Еврокомиссии уже сделаны необходимые шаги», — заявил он.

Среди необходимых шагов Кулеба назвал отбор судей Конституционного суда, функционирование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Ранее вице-премьер Украина по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна должна стать членом ЕС раньше других. 3 октября Кулеба отметил, что именно Киев дал импульс для возможного расширения Евросоюза. По его словам, Украина «потянула за собой все другие страны, которые даже более десяти лет ждут какого-либо прогресса».

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Глюкоза в убежище, Пугачева в аэропорту, а Макаревич желает победы своим. Что делают звезды во время войны в Израиле?

    Москвич умер после принятия «средства от мигрени»

    В Дагестане приостановили работу 150 АЗС из-за нарушения требований безопасности

    Стало известно о возможном призыве сына Максима Виторгана в армию Израиля

    Кадыров рассказал о вручении Путину награды

    Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ у Работино

    Минобороны заявило о поражении склада ВСУ в Черниговской области

    В России резко выросли продажи подержанных автомобилей

    Власти Израиля поручили перекрыть подачу воды в cектор Газа

    Дачников призвали срочно обмотать деревья старыми колготками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости