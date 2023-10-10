В США предупредили Израиль о войне с Ираном и Турцией

Офицер Макгрегор: разрушение сектора Газа Израилем втянет в войну Иран и Турцию

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор спрогнозировал, к каким действиям могут привести ответные действия Израиля в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Макгрегор предупредил Израиль, что в случае разрушения сектора Газа к войне могут присоединиться Иран и Турция. Он допустил такой сценарий при бездействии «Хезболлы». Если Израиль встретит атаки со стороны Южного Ливана, то его сухопутные силы истощатся «до предела». При расширении числа участников конфликта Египет также присоединиться к противостоянию.

«Иными словами, мир может кардинально измениться», — заключил офицер из США.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.