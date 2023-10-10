Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:41, 10 октября 2023Мир

В США предупредили Израиль о войне с Ираном и Турцией

Офицер Макгрегор: разрушение сектора Газа Израилем втянет в войну Иран и Турцию

Фото: Ammar Awad / Reuters

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор спрогнозировал, к каким действиям могут привести ответные действия Израиля в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Макгрегор предупредил Израиль, что в случае разрушения сектора Газа к войне могут присоединиться Иран и Турция. Он допустил такой сценарий при бездействии «Хезболлы». Если Израиль встретит атаки со стороны Южного Ливана, то его сухопутные силы истощатся «до предела». При расширении числа участников конфликта Египет также присоединиться к противостоянию.

«Иными словами, мир может кардинально измениться», — заключил офицер из США.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана

    В США предупредили Израиль о войне с Ираном и Турцией

    Пассажирка московского метро в необычной маске развеселила пользователей сети

    Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей

    Опровергнуто устоявшееся представление о квазарах

    В Германии заявили о постигшей Шольца катастрофе

    Жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов

    19-летняя дочь Хайди Клум показала видео в нижнем белье

    В США связали атаку на Израиль с окончанием американской гегемонии

    Спасшийся от расстрела ХАМАС россиянин раскрыл обстоятельства произошедшего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости