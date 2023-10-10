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08:17, 10 октября 2023Мир

Лавров назвал беспрецедентными недавние учения НАТО

Лавров: недавние учения НАТО стали беспрецедентными со времен холодной войны
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Серия совместных учений США с союзниками по НАТО, прошедшая недавно, стала беспрецедентной со времен окончания холодной войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он напомнил, что тренировки шли, в том числе, с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации. Лавров назвал учения одними из самых крупных со времен холодной войны. «Продекларированная задача нанести России стратегическое поражение окончательно застила глаза безответственным политикам», — подчеркнул Лавров.

Он считает, что они «одержимы собственной безнаказанностью» и утратили «элементарное чувство самосохранения».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что объявленные НАТО как крупнейшие с конца холодной войны учения являются провокацией и демонстрацией силы, а также подготовкой к войне с Россией

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    Марина Совина
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