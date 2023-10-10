Обнаружена новая причина долголетия

GeroScience: в крови столетних людей обнаружили новые биомаркеры долголетия

Международная команда ученых, включая специалистов из Японии и Швеции, обнаружила новую причину долголетия, изучив анализы крови людей старше 100 лет. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале GeroScience.

В ходе работы авторы проанализировали данные 44 тысяч шведов, которым провели медицинское обследование в возрасте 64-99 лет. Затем за ними продолжили наблюдать в течение 35 лет. Из выборки 1224 человека (2,7 процента) дожили до 100 лет. Большинство (85 процентов) долгожителей были женщинами. Исследователи сосредоточились на двенадцати биомаркерах в крови, которые были связаны с воспалением, метаболизмом, работоспособностью печени и почек, а также потенциальным недоеданием и анемией.

Результаты показали, что у тех, кто дожил до 100 лет, чаще всего были более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты уже с шестидесяти лет. В частности, у очень немногих долгожителей ранее в жизни уровень глюкозы превышал 6,5. Кроме того, все 12 биомаркеров, кроме двух (алат и альбумин), показали связь с вероятностью достижения 100-летнего возраста.

Люди, которые были в группе (всего их было пять) с самым низким уровнем общего холестерина и железа, имели меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению с людьми с более высоким уровнем. Однако у людей с более высоким уровнем глюкозы, креатинина, мочевой кислоты также снижалась вероятность дожить до столетия.