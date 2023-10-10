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09:27, 10 октября 2023Забота о себе

Врач предостерег от использования телефона в туалете

Врач Сетхи: если ходить в туалет с телефоном в руке, то может развиться геморрой

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Если испражняться с телефоном в руке, можно столкнуться с рядом проблем со здоровьем, предупредил врач-гастроэнтеролог Саурабх Сетхи. От использования телефона в туалете он предостерег в своем видео на платформе TikTok, на которое обратило внимание издание Mirror.

По словам Сетхи, ходить в туалет с телефоном не рекомендуется, потому что, читая новости или играя на гаджете в игры, человек больше времени проводит на унитазе. «Это вызывает напряжение и давление в области прямой кишки и ануса, из-за чего, в свою очередь, могут развиться геморрой, трещины ануса, выпадение прямой кишки», — рассказал он.

Кроме того, продолжил гастроэнтеролог, в туалете на поверхность телефона могут попасть нежелательные бактерии, которые могут спровоцировать болезни. «По крайней мере, держите под рукой дезинфицирующее средство, чтобы протереть телефон после того, как ваши дела сделаны», — посоветовал он.

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    Александра Лисица
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